Mercury запустили акцию в поддержку фонда «Обнаженные сердца»

Российская ювелирная компания Mercury представляет коллекцию украшений из золота и драгоценных камней, главным мотивом дизайна которых стало сердце. 50% от стоимости каждого кулона, браслета, серег или кольца будет перечислено в Фонд «Обнаженные сердца».

Фото: Mercury

«Люди с особенностями развития, которых поддерживает Фонд «Обнаженные сердца», и их семьи нуждаются в помощи вне зависимости от эпидемиологической ситуации в мире, поэтому так важно, чтобы наши специалисты продолжали свою работу непрерывно.«— говорит основатель Фонда Наталья Водянова, — «Поддержка бизнеса в такой непростой период критична для некоммерческих организаций, и мы особенно благодарны компании Mercury, которая поддержала нас специальной акцией».

Акция действует до 8 марта 2021 года.