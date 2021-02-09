За сутки диагноз COVID-19 поставили 269 жителям края

Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в Пермском крае составил 269 человек. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

По данным краевого минздрава, из числа новых заболевших 57 человек госпитализированы, 212 лечатся дома. Всего в «ковидных» отделениях больниц края в настоящее время находятся 1303 человека. Доля свободного коечного фонда для больных коронавирусной инфекцией составляет 46,3% от фактически развернутого.

С начала пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 42 300 жителей Пермского края. Вылечились от болезни 35 025 человек.