09 февраля, вторник
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Смертность в Пермском крае оказалась ниже, чем по России

Смертность в Пермском крае в 2020 году выросла по сравнению с предыдущим годом на 16,5%. Это ниже показателей в целом по стране и по Приволжскому федеральному округу. Об этом сообщает телеграм-канал «Компрос» со ссылкой данные Росстата.

По данным Росстата, смертность в России, по итогам прошлого года, выросла по сравнению с предыдущим годом на 18%. В ПФО самые высокие показатели зафиксированы в Татарстане и Башкирии: там смертность выросла на 27,1 и 21,6% соответственно.

Специалисты отмечают, что важную роль в сдерживании роста показателей смертности сыграли вовремя принятые и реализованные пермским краевым штабом меры по борьбе с COVID-19.

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