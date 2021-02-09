Смертность в Татарстане в 2020 году увеличилась на 27%

В Татарстане в 2020 году умерли 54,3 тыс. человек. Это на 11,6 тыс. смертельных случаев больше, чем по итогам 2019 год. Таким образом, смертность в регионе за год увеличилась сразу на 27,1%. Такие данные опубликовал Росстат.

При этом в целом по России смертность в 2020 году увеличилась на 18%, а в Приволжском федеральном округе (ПФО) — на 22,1%. В Татарстане зафиксирован самый высокий рост в ПФО.

Стоит отметить, что COVID-19, по данным Росстата, мог стать основной причиной смерти только в 184 случаях. При этом вирус идентифицирован лишь в 29 случаях. Это, наоборот, самый низкий показатель среди регионов округа.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"