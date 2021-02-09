Строительство жилья планируется на пересечении ул. Стара-Загора и Алма-Атинской в Самаре

В Самаре пройдут публичные слушания на тему предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земли. В списке, который вынесен на обсуждение, значатся восемь земельных участков в Кировском районе возле пересечения ул. Стара-Загора и Алма-Атинской, которые планируется застроить. Постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Участки, о которых идет речь, занимают общую площадь более 46 тыс. кв. м. Часть их находится в массиве «Ясная Поляна» садово-дачного кооператива «Авиатор». Эти земли предполагается отдать под многоэтажную жилую (высотную) застройку с количеством парковочных мест 0,5 на 1 кв. м.

С информацией по этой теме можно будет ознакомиться с 18 февраля по 1 марта текущего года в холле первого этажа департамента градостроительства Самары на ул. Галактионовская, 132. Публичные слушания начнутся сегодня и продлятся до 6 марта включительно.

Георгий Портнов