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Федерацию фристайла Челябинской области оштрафовали за нарушение антикоррупционного законодательства

Мировой суд по результатам рассмотрения административного дела, возбужденного в отношении Федерации фристайла Челябинской области, назначил организации штраф в размере 50 тыс. руб. Как сообщают в областной прокуратуре, федерация приняла на работу бывшего первого замминистра физической культуры и спорта. По закону о трудоустройстве бывших госслужащих нужно сообщать по последнему месту их службы, однако в спортивной организации этого не сделали.

Областную федерацию фристайла возглавляет миасский бизнесмен Олег Сиротин – владелец горнолыжного центра «Солнечная долина». По данным Znak.com, речь идет о трудоустройстве в федерацию бывшего замминистра спорта Олега Мухаметзянова.

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