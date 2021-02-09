В Свердловской области впервые с начала ноября за сутки зарегистрировано меньше 300 случаев COVID-19

В Свердловской области за минувшие сутки COVID-19 подтвердился у 289 человек, сообщил источник “Ъ-Урал”. Отметим, впервые с 10 ноября в регионе фиксируется менее 300 случаев заражения коронавирусом.

Всего в регионе с начала пандемии COVID-19 заразились 73 377 человек. Более 65 тысяч пациентов выздоровели. За сутки также зафиксировано 13 летальных случаев от коронавирусной инфекции, всего в Свердловской области от COVID-19 скончались 2 157 пациентов.

Напомним, режим обязательной самоизоляции в Свердловской области продлен до 15 февраля. На фоне снижения заболеваемости коронавирусом региональные власти постепенно снимают карантинные ограничения.