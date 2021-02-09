В Челябинске на руководящего сотрудника РЖД завели уголовное дело за майнинг криптовалюты на работе

Уральское следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело в отношении начальника челябинской дирекции связи – подразделения Центральной станции связи, входящей в структуру РЖД. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

По данным следствия, руководитель дирекции с использованием сил и средств РЖД разместил в служебном помещении оборудование для майнинга криптовалюты и ее последующей реализации на биржах. Он причинил дирекции ущерб в размере более 190 тыс. руб. – в такую сумму обошлось электричество для работы компьютерного оборудования. Преступление выявили сотрудники челябинского УФСБ и Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте.