Бывшего сотрудника колонии из Удмуртии осудили за получение взяток и хранение наркотиков

Бывшего сотрудника УФСИН России по Удмуртии осудили за превышение должностных полномочий, получение взяток и незаконное хранение наркотиков без цели сбыта (ч. 3 ст. 290 УК РФ, ч. 1 ст. 286 УК РФ, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ, ч. 1 ст. 228 УК РФ). Суд назначил ему 3 года и 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Установлено, что в течение 2019 года сотрудник УФСИН незаконно передал одному из осужденных семь мобильных телефонов. За это он получил взятку в 47 тыс. руб. Действия подсудимого пресекли сотрудники собственной безопасности УФСИН России по Удмуртии. При задержании у мужчины также обнаружили три вида наркотических средств в значительном размере.