09 февраля, вторник
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Определены сроки начала ремонта проспекта Кирова в Самаре

Ремонтные работы на проспекте Кирова в Самаре стартуют в текущем году. Подрядчик проведет их на участке от ул. Победы до Заводского шоссе. Об этом сообщает департамент городского хозяйства и экологии в «Твиттере»

Также чиновники подготовили проект ремонта Ракитовского шоссе. В настоящее время решается вопрос о выделении финансирования на эти цели. Сроки ремонта не называются.

Ранее жительница Самара обратила внимание профильного департамента на некачественные дороги на Ракитовском шоссе и в Юнгородке. Кроме того, она пожаловалась на неудовлетворительное состояние Кировского моста.

Георгий Портнов


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