В Уфе вынесли приговор бывшему совладельцу турфирмы

Октябрьский районный суд Уфы признал бывшую совладелицу туристической компании «Пять звезд» Гульнару Яфаеву виновной в присвоении в особо крупном размере и в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст.160 УК РФ, 4 ст.159 УК РФ). Подсудимая приговорена к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также с Гульнары Яфаевой взыскана сумма ущерба.

Как установил суд, в 2018 году Гульнара Яфаева и ее сотрудницы подбирали туры клиентам турфирмы, а после того, как покупатели, которые, в том числе брали потребительские кредиты для покупки туров, перечисляли на банковские счета сотрудников турагентства или самой госпоже Яфаевой деньги, подсудимая похищала эти средства. Ущерб 176 потерпевшим составил около 20 млн руб.

Влада Шипилова