«Сегодняшняя Украина живет в какой-то своей системе координат»

Украинские журналисты провели пикеты во время форума с участием Владимира Зеленского. Несколько десятков сотрудников местных СМИ вышли на улицы с плакатами «Конец свободы слова». Это произошло после того, как на прошлой неделе украинский президент ввел санкции сроком на пять лет против трех местных оппозиционных каналов — «112 Украина», NewsOne и ZIK, а также против их владельца Тараса Козака. Зеленский обвинил эти СМИ в работе на российскую пропаганду. Между тем, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что в ближайшее время введение санкций продолжится, в том числе против депутатов Верховной рады. Обозреватель “Ъ” Максим Юсин изучил реакцию на Украине и на Западе на закрытие оппозиционных телеканалов и пришел к печальным выводам.
Реакция на закрытие властями Украины трех оппозиционных телеканалов — 112, NewsOne и ZIK, — решение о котором было принято на прошлой неделе, стала важнейшим тестом на двойные стандарты. Как в отношении западных государств, так и в отношении украинских политиков, журналистов и людей, называющих себя «представителями гражданского общества».
Среди ведущих держав Запада тест на двойные стандарты не прошли США и Великобритания. Обе эти страны поддержали действия Владимира Зеленского и его команды, назвав их «борьбой с российской пропагандой». Американцев и англичан ничуть не смутило то, что закрытие телеканалов было проведено с явным нарушением законодательства Украины и что само понятие «введение санкций» президентом против гражданина собственной страны (формального владельца телеканалов депутата Тараса Козака) выглядит абсурдно как с юридической, так и с логической точки зрения.
Что касается российских властей, внимательно наблюдающих за этой ситуацией, то у них теперь появится универсальный ответ на случай, если МИД Великобритании или Госдепартамент США станут предъявлять им претензии в области свободы СМИ.
А вот Европейский союз, надо отдать ему должное, тест прошел. Официальный представитель Еврокомиссии Петер Стано заявил, что «защита национальной безопасности, суверенитета и информационного пространства» Украины не должна происходить за счет свободы СМИ.
Если же обратиться к Украине, то здесь приходится с горечью констатировать, что многие представители журналистского цеха из так называемого патриотического лагеря не только не осудили действия президента Зеленского, оставившего без работы полторы тысячи человек, в том числе сотни их коллег-журналистов, но и не смогли удержаться от злорадства.
Едва ли не первым в списке тех, кто горячо приветствовал ликвидацию трех телеканалов, стал Мустафа Найем, когда-то считавшийся чуть ли не символом «новой украинской журналистики». «Всецело и полностью поддерживаю санкции против телеканалов Виктора Медведчука, — написал он. — Это не имеет ничего общего с цензурой».
Прочитав эту цитату, я вспомнил слова киевского приятеля, который не так давно сказал мне о Найеме: «Ты его по-прежнему считаешь журналистом? Да забудь. Для нас он типичный боец идеологического фронта, всю жизнь сидевший на западных грантах, а сейчас назначенный на огромную зарплату одним из руководителей концерна “Укроборонпром”».
Видимо, прав был мой приятель.
У него (и у многих ему подобных) теперь совсем другая профессия.
Другая профессия, видимо, и у телеведущего Дмитрия Гордона, который давно уже больше политик, чем журналист, а на одном из недавних телевизионных ток-шоу произвел просто-таки сенсацию, обвинив сотрудников закрытых телеканалов в том, что это они, оказывается, «сталкивали лбами украинцев по национальному, языковому и конфессиональному вопросу». Не власти, принявшие дискриминационный закон о языке, не те, кто раскалывал православную церковь на Украине, а оппозиционные телеканалы.
Поистине значительная часть сегодняшней Украины живет в какой-то своей системе координат.