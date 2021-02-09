«Сегодняшняя Украина живет в какой-то своей системе координат»

Украинские журналисты провели пикеты во время форума с участием Владимира Зеленского. Несколько десятков сотрудников местных СМИ вышли на улицы с плакатами «Конец свободы слова». Это произошло после того, как на прошлой неделе украинский президент ввел санкции сроком на пять лет против трех местных оппозиционных каналов — «112 Украина», NewsOne и ZIK, а также против их владельца Тараса Козака. Зеленский обвинил эти СМИ в работе на российскую пропаганду. Между тем, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что в ближайшее время введение санкций продолжится, в том числе против депутатов Верховной рады. Обозреватель “Ъ” Максим Юсин изучил реакцию на Украине и на Западе на закрытие оппозиционных телеканалов и пришел к печальным выводам.

Реакция на закрытие властями Украины трех оппозиционных телеканалов — 112, NewsOne и ZIK, — решение о котором было принято на прошлой неделе, стала важнейшим тестом на двойные стандарты. Как в отношении западных государств, так и в отношении украинских политиков, журналистов и людей, называющих себя «представителями гражданского общества».

Среди ведущих держав Запада тест на двойные стандарты не прошли США и Великобритания. Обе эти страны поддержали действия Владимира Зеленского и его команды, назвав их «борьбой с российской пропагандой». Американцев и англичан ничуть не смутило то, что закрытие телеканалов было проведено с явным нарушением законодательства Украины и что само понятие «введение санкций» президентом против гражданина собственной страны (формального владельца телеканалов депутата Тараса Козака) выглядит абсурдно как с юридической, так и с логической точки зрения.

Что касается российских властей, внимательно наблюдающих за этой ситуацией, то у них теперь появится универсальный ответ на случай, если МИД Великобритании или Госдепартамент США станут предъявлять им претензии в области свободы СМИ.

Поддержав запрет оппозиционных украинских телеканалов, Лондон и Вашингтон потеряли моральное право рассуждать на эту тему.

А вот Европейский союз, надо отдать ему должное, тест прошел. Официальный представитель Еврокомиссии Петер Стано заявил, что «защита национальной безопасности, суверенитета и информационного пространства» Украины не должна происходить за счет свободы СМИ.

Если же обратиться к Украине, то здесь приходится с горечью констатировать, что многие представители журналистского цеха из так называемого патриотического лагеря не только не осудили действия президента Зеленского, оставившего без работы полторы тысячи человек, в том числе сотни их коллег-журналистов, но и не смогли удержаться от злорадства.

Едва ли не первым в списке тех, кто горячо приветствовал ликвидацию трех телеканалов, стал Мустафа Найем, когда-то считавшийся чуть ли не символом «новой украинской журналистики». «Всецело и полностью поддерживаю санкции против телеканалов Виктора Медведчука, — написал он. — Это не имеет ничего общего с цензурой».

Прочитав эту цитату, я вспомнил слова киевского приятеля, который не так давно сказал мне о Найеме: «Ты его по-прежнему считаешь журналистом? Да забудь. Для нас он типичный боец идеологического фронта, всю жизнь сидевший на западных грантах, а сейчас назначенный на огромную зарплату одним из руководителей концерна “Укроборонпром”».

Видимо, прав был мой приятель.

От таких «представителей гражданского общества», как Мустафа Найем, успевший побывать депутатом Верховной рады от «Блока Петра Порошенко», трудно ждать журналистской солидарности.

У него (и у многих ему подобных) теперь совсем другая профессия.

Другая профессия, видимо, и у телеведущего Дмитрия Гордона, который давно уже больше политик, чем журналист, а на одном из недавних телевизионных ток-шоу произвел просто-таки сенсацию, обвинив сотрудников закрытых телеканалов в том, что это они, оказывается, «сталкивали лбами украинцев по национальному, языковому и конфессиональному вопросу». Не власти, принявшие дискриминационный закон о языке, не те, кто раскалывал православную церковь на Украине, а оппозиционные телеканалы.

Поистине значительная часть сегодняшней Украины живет в какой-то своей системе координат.