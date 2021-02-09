Начались работы по благоустройству Александровского сада

Подрядчик ООО «Инжиниринг групп» приступил к подготовительным работам для благоустройства Александровского сада, сообщили в пресс-службе правительства региона. На месте проведения работ устанавливают строительное ограждение, туда подвозят оборудование. В феврале рабочие демонтируют старые конструкции и покрытия, весной начнут прокладывать инженерные коммуникации.

К августу подрядчику предстоит восстановить пешеходные дорожки в саду, лестницы, провести озеленение, установить уличное освещение, скамейки и беседки. Также планируется возродить летнюю эстраду «Ракушка», ее в дальнейшем будут использовать для концертной программы филармонии.

Благоустройство запланировано в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода. Стоимость контракта по ремонту Александровского сада составляет 500 млн руб.

Анастасия Еремина