Экологические проекты в аглоцехе

В настоящее время в аглоцехе горно-обогатительного производства ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» параллельно производится плановая реконструкция сероулавливающей установки и монтаж аспирационной системы.



Агломерационное производство ММК в последние годы переживает период активной модернизации, главные цели которой - улучшение экологических показателей и снижение вредных выбросов в атмосферу Магнитогорска. Реализация экологических проектов и техническое перевооружение агломерационного производства в течение последних лет ведётся практически в режиме нон-стоп. В настоящее время в аглоцехе производится плановая реконструкция сероулавливающей установки № 3, главное предназначение которой очистка аглогазов третьей фабрики от диоксида серы. В самое ближайшее время обновлённую поглотительную систему запустят в работу.

Как рассказал Руслан Идрисов, начальник участка сероулавливающих установок аглоцеха ГОП ПАО «ММК», сейчас на реконструкции находится скруббер поглотительной системы № 3. В скруббере происходит очистка аглогазов от диоксида серы посредством орошения известковым молоком и на выходе получается чистый аглогаз. По словам Руслана Идрисова, планируется поменять все восемь поглотительных систем, и седьмая система уже находится на демонтаже.

Многие работники предприятия могли заметить, что главная труба аглофабрики № 3 больше не дымит, в ноябре прошлого года она была выведена из работы как источник организованных выбросов в результате реализации экологического проекта - замены надземной части газохода отходящих газов от третьей аглофабрики к сероулавливающим установкам. Остались только трубы сероулавливающих установок и поглотительных систем, выбросы из которых представляют собой не дым, а очищенные аглогазы – чистый пар.

Специалистами лаборатории охраны окружающей среды уже констатирован факт улучшения экологических показателей в аглоцехе после вывода трубы из процесса.

Как сообщил и.о. начальника аглоцеха ГОП ПАО «ММК» Вадим Тимофеев, сейчас достигнуты 90 % очистки аглогазов. «До закрытия трубы было 85%. Это я считаю нашим достижением. Я думаю, что за 3-4 года полностью обновим все системы поглотительные, установим систему аспирации. Это позволит значительно снизить нагрузки на воздушный бассейн Магнитогорска» - отметил Вадим Тимофеев.

Также в цехе сейчас завершается реализация проекта диспетчерского экологического комплекса - ведётся замена газоаналитического оборудования, устанавливаются автоматические системы измерения выбросов. С введением этого оборудования будет проще проводить мониторинг текущего состояния выбросов. По словам Вадима Тимофеева, забота об экологии поставлена руководством Магнитогорского металлургического комбината в качестве приоритетной задачи перед всеми производственными подразделениями предприятия.