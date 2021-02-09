«Пермэнерго» устранило аварию на подстанции в Заостровке

Сотрудники филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго» устранили технологическое нарушение на подстанции 110/10 кВ «Заостровка», которое привело к отключению электричества в микрорайоне Парковом в Перми. Об этом сообщает пресс-служба филиала.

Авария произошла сегодня утром. Без электричества остались около 3 тыс. жителей Паркового. Восстановление электроснабжения происходило поэтапно. В течение часа энергетики вернули свет в дома большей части потребителей. К 10 часам утра электроснабжение всех жителей микрорайона Паркового было восстановлено по резервным схемам в полном объеме.