Росстат раскрыл смертность от COVID-19 в УрФО в декабре

По данным Росстата, в декабре 2020 года в Уральском федеральном округе (УрФО) от коронавируса скончался 2 909 человек. Также в декабре скончались еще 1 346 пациентов, у которых коронавирус не был основной причиной смерти.

В Свердловской области от COVID-19 скончались 1 703 человека, из них вирус был идентифицирован у 1 447. Также в регионе зафиксировано 223 случая, когда COVID-19 не был основной причиной смерти. При этом только у 39 человек коронавирус оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания.

В Тюменской области в декабре коронавирус стал причиной смерти 64 человек. Еще у 234 тюменцев коронавирус не был основной причиной смерти, однако у 52 из них вирус повлиял на развитие осложнений.

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в декабре зарегистрировано 80 смертей от коронавируса. Еще у 15 человек COVID-19 не был причиной смерти, но у двух пациентов он оказал влияние на развитие смертельных осложнений.

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) от коронавируса скончался 241 пациент. У 145 человек вирус не стал основной причиной смерти, но у 10 из них COVID-19 повлиял на развитие осложнений.

В Курганской области от коронавируса скончались 219 человека, у 81 пациента он стал неосновной причиной смерти. В Челябинской области в декабре скончались 602 пациента с коронавирусом, у 648 человек коронавирус не был основной причиной смерти.