В Пензе стройфирма выплатила 23 млн рублей налогов после возбуждения уголовного дела

В Пензенской области Следственный комитет завершил расследование уголовного дела по обвинению главного бухгалтера строительной компании в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере). Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

По данным следствия, в период с апреля 2016 года по март 2019 года главный бухгалтер строительной компании, зная о том, что организация не имеет права полного вычета налога по ряду контрагентов, уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость в размере более 23 млн руб., якобы включив в налоговые декларации ложные сведения.

В рамках расследования уголовного дела компания полностью возместила ущерб, доплатив налог на добавленную стоимость в размере более 23 млн руб., уплатив пени — более 9,4 млн руб. и штраф — более 233 тыс. руб.

В результате уголовное дело в отношении главного бухгалтера организации было прекращено.

Мария Шахрай