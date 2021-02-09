При пожаре в пятиэтажном доме на улице Громова в Ярославле погиб мужчина

В Ярославле в результате пожара на улице Громова Дзержинского района погиб 58-летний мужчина, сообщили в следственном управлении СК России по Ярославской области. Пожар произошел 8 февраля около 23.40 в многоквартирном пятиэтажном доме на улице Громова, 30. По факту произошедшего организована доследственная проверка.

«Следователем выполнен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. Тело погибшего направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы для установления точной причины смерти»,— уточнили в пресс-службе регионального следственного управления.

В настоящее время выясняются причины возгорания. В главном управлении МЧС России по Ярославской области сообщили, что на место возгорания выезжал более 20 человек личного состава и 7 единиц техники.

Дарья Сабаева