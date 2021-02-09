В Белгородской области снижается загруженность ковид-госпиталей

Более 350 мест для ковид-пациентов в пяти медучреждениях Белгородской области вернули в общий коечный фонд, сообщила пресс-служба регионального правительства. «Всего в общий коечный фонд вернули уже 352 койки, в их числе — 90 мест в Шебекинской ЦРБ, 37 — в Чернянской ЦРБ, 30 — в Новооскольской ЦРБ и 100 — в Прохоровской ЦРБ. Освободили еще 40 коек ковид-госпиталя Борисовской ЦРБ и 55 коек — Чернянской ЦРБ»,— уточняется в сообщении. На плановую работу постепенно выведут и хирургический корпус городской больницы №2 Белгорода, пояснил глава регионального департамента здравоохранения Андрей Иконников.

На данный момент в регионе функционируют 2,595 тыс. коек для лечения больных коронавирусом. Занятость госпитального коечного фонда составляет 75%.

Ирина Лобанова