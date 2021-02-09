В Челябинске приостановили деятельность предприятия по организации детского питания

Челябинские приставы по решению Тракторозаводского районного суда приостановили на 30 суток деятельность ООО «Детское общественное питание» в качестве наказания за административное правонарушение. Как сообщают в пресс-службе областного управления ФССП, предприятие нарушило санитарные требования, не обеспечив безопасность производимой продукции.

В частности, компания не проводила входной контроль сырья и лабораторный контроль выпускаемой продукции. Не было организовано необходимое пространство для мойки и дезинфекции транспортной тары. Также предприятие нарушило поточность технологических процессов – пересекались встречные потоки необработанного сырья и готовой продукции. Условия личной гигиены сотрудников обеспечены не были – для мытья рук установлена только одна раковина в мясо-рыбном цехе. Помимо этого, инспекторы выявили загрязнения в холодильно-морозильном оборудовании, подтеки на стенах. Всего в протокол включили полтора десятка нарушений, которые были подтверждены в суде.

Сейчас предприятие не ведет деятельность и принимает меры по устранению нарушений, отмечают в службе судебных приставов.