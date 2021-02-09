«Евросоюзу как следует врезали по щеке»

Европа и Россия расходятся — так верховный еврокомиссар ЕС по международным делам Жозеп Боррель оценил итоги своего московского визита. Он заявил, что в российской столице не желают считаться с демократическими ценностями. 9 февраля Боррель расскажет об этом Европарламенту. Что касается новых санкций, то этот вопрос рассмотрят главы МИД Евросоюза 22 февраля. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Евросоюз в очередной раз показал свою слабость.

Социалист-каталонец Жозеп Боррель полностью провалил московский визит. И это может печально сказаться на дальнейшей карьере еврочиновника. Его уже призывают к отставке, так как в российской столице его не только не услышали, но и продемонстрировали полное пренебрежение.

Еврокомиссар по международным делам столкнулся с подготовленным действом. Проявилось это, в частности, на пресс-конференции, где его сходу обвинили в двойных стандартах, притеснении российских журналистов, а затем начали почему-то спрашивать о Кубе, а тему прав человека и демократических ценностей, которую обещал развить Боррель, увели в сторону. В результате коллега Сергей Лавров, отвечая на все тот же вопрос о Кубе, фактически прочел верховную представителю Евросоюза лекцию о неконструктивности политики объединенной Европы.

Вишенкой на торте стала высылка группы европейских дипломатов за участие в несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального.

Хотя Борелль уверял, что намерения его и коллег самые добрые, и никаких санкций ни одна страна содружества не предлагала. Пока.

Однако, как это было сказано выше, Борреля не только не услышали, но и, грубо говоря, выставили за дверь. Что-что, а это у нас умеют.

Вернувшись в Брюссель, господин верховный дипломатический комиссар заявил, что Россия к конструктивному диалогу, к сожалению, не готова. Она все больше отдаляется от Европы и, более того, рассматривает демократические ценности как экзистенциальную угрозу.

Европейский союз должен сделать из всего этого соответствующие выводы. При этом Боррель фактически был вынужден оправдываться, что такой не очень победный визит был необходим, дабы попытаться быть услышанным. Коллеги комиссара поддержали и даже непосредственный руководитель глава Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен также с ним солидаризировалась.

Не хочется, конечно, давать советы большому европейскому дипломату, однако, что все кончится именно так, было понятно изначально. Такая нынче в России специфика. Просто нужно научиться все это понимать, чуть больше погружаться в тему. Хотя, конечно, им в Брюсселе видней.

Так или иначе, теперь слово за демократическим и толерантным Евросоюзом.

Ему бросили вызов, а проще говоря, сильно вмазали по щеке. И что теперь делать, подставлять другую? Для начала Польша, Германия и Швеция зеркально выслали российских дипломатов. Что касается остальных действий, господам нужно собраться, обсудить, выйти с предложениями, — это не дело одного дня. Тем не менее вопрос ответных мер включен в повестку встречи глав МИД стран ЕС 22 февраля.

Евросоюз может ответить жестко, у него уже есть, например, так называемый список Навального из крупных бизнесменов и чиновников из РФ. Правда, для того, чтобы все это принять, нужна политическая воля. Есть ли она у толерантных министров, — вопрос повисает в воздухе.

Однако, что можно сказать с точностью до 100%: больше никто к нам, скорее всего, не приедет. И попытки договориться по-хорошему уходят в прошлое. Впереди новый период отношений России и Запада и можно сказать также с высокой степенью вероятности, ничего хорошего нас впереди не ждет.