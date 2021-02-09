Минздрав Башкирии приобрел томограф за 104,5 млн рублей

ГКУ «Управление материально-технического обеспечения министерства здравоохранения Республики Башкортостан» по итогам вчерашнего аукциона заключило договор поставки магнитно-резонансного томографа с московским ООО «Промед» (принадлежит Диане Канунниковой). Компания была единственным участником аукциона, договор с ней подписан по начальной цене — за 104,5 млн руб., сообщается на сайте гозакупок

Оборудование нужно поставить в городскую больницу Октябрьского и ввести в эксплуатацию в течение 120 дней.

ООО «Промед», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в апреле 2019 года. Компания с уставным капиталом 500 тыс. руб. занимается оптовой торговлей техникой, оборудованием и инструментами, применяемыми в медицинских целях. Выручка в 2019 году составила 310,14 млн руб., чистая прибыль — 19,77 млн руб. В 2020 году компания заключила 33 госконтракта общей стоимостью 470,74 млн руб., в текущем году — один госконтракт с ГКБ № 31 Москвы стоимостью 1,28 млн руб.

Майя Иванова