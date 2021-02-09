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Беглов заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о стабилизации ситуации с коронависусом в городе. По его словам, больницы будут возвращаться к оказанию плановой помощи после дезинфекции.

«От временных и чрезвычайных мер по борьбе с ковидом – будем переходить к постоянным и планомерным действиям», — сообщил глава города в эфире «Радио России – Санкт-Петербург».

Добавим, что в информационной справке Межведомственного городского координационного совета по противодействию COVID-19 за 8 февраля указывается, что за последнюю неделю количество заболевших с коронавирусом, обратившихся за медпомощью в Петербурге, выросло на 6,34%. Количество выздоровевших за неделю сократилось на 18%.

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