Беглов заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о стабилизации ситуации с коронависусом в городе. По его словам, больницы будут возвращаться к оказанию плановой помощи после дезинфекции.

«От временных и чрезвычайных мер по борьбе с ковидом – будем переходить к постоянным и планомерным действиям», — сообщил глава города в эфире «Радио России – Санкт-Петербург».

Добавим, что в информационной справке Межведомственного городского координационного совета по противодействию COVID-19 за 8 февраля указывается, что за последнюю неделю количество заболевших с коронавирусом, обратившихся за медпомощью в Петербурге, выросло на 6,34%. Количество выздоровевших за неделю сократилось на 18%.