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Фото: Елена Волжанкина / Коммерсантъ   |  купить фото

В Оренбуржье сняли ограничения по заполняемости спортивных объектов

В Оренбургской области сняли ограничения по заполняемости спортивных объектов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Соответствующие изменения в внесены в региональный указ «О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области коронавирусной инфекции». Ограничения по заполняемости сняты для всероссийских и международных соревнований по игровым видам спорта, физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарные планы.

Режим самоизоляции для жителей региона в возрасте 65 лети и старше продлен до 22 февраля. Для этой категории граждан вакцинация против новой коронавирусной инфекции будет осуществляться в первоочередном порядке.

Андрей Сазонов


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