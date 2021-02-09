В Оренбуржье сняли ограничения по заполняемости спортивных объектов

В Оренбургской области сняли ограничения по заполняемости спортивных объектов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Соответствующие изменения в внесены в региональный указ «О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области коронавирусной инфекции». Ограничения по заполняемости сняты для всероссийских и международных соревнований по игровым видам спорта, физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарные планы.

Режим самоизоляции для жителей региона в возрасте 65 лети и старше продлен до 22 февраля. Для этой категории граждан вакцинация против новой коронавирусной инфекции будет осуществляться в первоочередном порядке.

Андрей Сазонов