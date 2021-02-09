Под Ярославлем отреставрируют деревянную церковь Иоанна Богослова 17 века

В Ярославской области будет отреставрирована построенная в 1687 году деревянная церковь Иоанна Богослова, стоящая на берегу реки Ишня в селе Богослов недалеко от Ростова Великого, сообщили «РИА Новости». В реставрацию единственной старинной деревянной церкви в Ярославской области и одной из немногих в центральной России, государственным музеем-заповедником Ростова Великого будет вложено около 820 тыс. руб. Соответствующие документы опубликованы на портале госзакупок.

Конкурс по определению подрядчика уже проведен. Контракт на проведение реставрационных работ будет заключен с компанией ООО «АСК-Альянс». По контракту подрядчик, в частности, проведет разборку деревянных конструкций стен и перегородок, обшивку и укрепление. Предусмотрены также работы по воссозданию утраченной декоративной художественной орнаментальной рельефной резьбы мягкой породы. На выполнение работ после подписания контракта подрядчику отводится 90 дней.

Антон Антонов