Затянувшийся ремонт в трех детсадах Ижевска завершили после вмешательства прокурора

Капитальный ремонт кровли в детских садах №150, №160 и №184 в Ижевске завершился после представления прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Удмуртии.

Установлено, что в ноябре 2020 года МКУ «Служба городского строительства» и индивидуальный предприниматель заключили контракты на выполнение работ по капремонту кровли в указанных учреждениях. Срок исполнения контракта истек 31 декабря, но работы не были завершены. После представления прокурора подрядчик увеличил количество работников на объекте. Вскоре ремонт был закончен, а виновного сотрудника привлекли к дисциплинарной ответственности.