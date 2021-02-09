Госдолг Нижегородской области сократился на 18,2%

Объем государственного долга Нижегородской области на 1 февраля составил 70,3 млрд руб. По данным регионального минфина, за месяц он сократился на 18,2%, или 15,2 млрд руб. Это связано с досрочным погашением кредитов коммерческих банков за счет использования временно свободных средств.

В структуре долга 59% составили государственные ценные бумаги, 40,7% – бюджетные кредиты, полученные из федерального бюджета, 0,3% – государственные гарантии. Кредиты коммерческих банков в структуре государственного долга отсутствуют. В январе 2021 года заключены дополнительные государственные контракты на предоставление кредитных ресурсов министерством финансов Нижегородской области на общую сумму 3 млрд руб. Выборка средств по этим договорам в январе не производилась.

Кроме того, Нижегородская область выплатила накопленный купонный доход держателям государственных облигаций Нижегородской области 2016 и 2017 годов выпуска в сумме 0,3 млрд руб. Также были выплачены процентные платежи по кредитам коммерческих банков на сумму 0,04 млрд руб. за счет средств, предусмотренных в областном бюджете на эти цели.

Как ранее писал “Ъ-Приволжье”, к началу 2021 года госдолг Нижегородской области составлял 85,5 млрд руб. За год он вырос на 14,45%.

Андрей Репин