Глава Республики Алтай вынес выговоры членам правительства за срыв сроков реализации нацпроектов

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин объявил выговор первому вице-премьеру региона Виталию Малахову, а также замечания министру экономразвития Вячеславу Тупикину и министру образования Ольге Саврасовой.

Как сообщает пресс-служба правительства, замечания связаны со срывом сроков реализации нескольких нацпроектов. Так, в республике не завершено строительство детских садов в районах по нацпроекту «Демография», строительстве школ в селе Усть-Кокса и микрорайоне Заимка в Горно-Алтайске по нацпроекту «Образование» и строительство водопровода и канализации в селах Артыбаш и Иогач Турочакского района по региональной госпрограмме «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса».

«Две недели, данные на работу комиссии и проведение проверок, истекли. Изучив все материалы, а это более 150 страниц, я принял решение о применении дисциплинарных взысканий за ненадлежащее исполнение возложенных должностных обязанностей в отношении членов правительства»,— сказал Олег Хорохордин. Также он поручил республиканскому минобру и министерству регионального развития в срок до 15 февраля провести служебные проверки.

Юлия Сасевич