Двоим волгоградцам грозит четыре года тюрьмы за незаконный оборот 350 кг белуги

Краснооктябрьский районный суд Волгограда рассмотрит уголовное дело в отношении двоих граждан, которые обвиняются в незаконном приобретении, хранении и перевозке особо ценных водных биологических ресурсов (ч.1 ст.258.1 УК РФ). Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, в октябре 2019 года обвиняемые незаконно приобрели в Волгограде тушу белуги общим весом порядка 350 кг, разделили ее не менее чем на семь частей и извлекли икру. Они якобы незаконно хранили полученные части рыбы в Краснооктябрьском районе города, а икру, предположительно, упаковали в 95 литровых стеклянных банок с целью последующей продажи. Размер ущерба, причиненного государству в связи с незаконной добычей белуги, превысил 13,9 млн руб.

Мужчины полностью признали вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. В качестве максимального наказания им грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

Мария Шахрай