Сроки ввода новых станций петербургского метро перенесены

Власти Петербурга и компания «Метрострой» подписали допсоглашения о переносе сроков завершения строительства тоннелей на «оранжевой» и «коричневой» линиях метро. Как сообщает «Фонтанка.ру», в документах фигурирует новый срок окончания работ — 15 декабря 2024 года.

Речь идет о участке Лахтинско-Правобережной линии от «Спасской» до «Горного института» и строящемся участке Красносельско-Калининской линии от «Путиловской» до «Юго-Западной». Срок выполнения работ на этих участках по прежним условиям — 2023 год.

Перенос сроков связывают с уменьшением лимитов бюджетных обязательств.