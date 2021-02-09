Краевые власти планируют возобновить поиск площадки для ТПУ «Мотовилиха»

Власти региона предложили в 2021 году выделить ГБУ ПК «Центр технической инвентаризации и кадастровой оценке Пермского края» субсидию в размере 5,3 млн руб. Соответствующая поправка зафиксирована в законопроекте о внесении изменений в бюджет Прикамья на 2021–2023. Как указано в пояснительной записке к законопроекту, эти средства будут направлены на «выполнение работ по разработке документации по планировке территории для размещения ТПУ “Мотовилиха” в связи с возобновлением работ, приостановленных в 2020 году из-за отсутствия Концепции развития и застройки территории».

Напомним, краевые власти совместно с РЖД планируют построить в Перми два крупных транспортно-пересадочных узла — на Перми II и в Мотовилихинском районе. Концепция ТПУ «Мотовилиха» и развития прилегающей к нему территории была представлена в мае 2019 года. Ее разработал санкт-петербургский институт ООО «Ленгипрогор». Концепция охватывала территорию площадью 197,8 га, вблизи площади Восстания. В створе улиц Смирнова, Славянова, Восстания и железной дороги планировалось построить железнодорожный вокзал площадью 1 тыс. кв. м. Недалеко от него должны были разместиться многоуровневая парковка площадью 9 тыс. кв. м и автомобильный вокзал для пригородных и междугородных маршрутов. Примерные инвестиции в строительство ТПУ оценивались в 1,6 млрд руб.

Рядом с ТПУ была запланирована коммерческая и жилая застройка — торговый центр площадью 3,6 тыс. кв. м, бизнес-центр и другие офисные помещения, торгово-ярмарочный комплекс «Дачный рынок», а также жилые дома от 2 до 9 этажей (общая площадь жилых помещений — 128 тыс. кв. км) и социальная инфраструктура (школа и детский сад).

В конце 2020 года стало известно, что для ТПУ рассматриваются новые площадки. Причиной стало изменение условий реализации проекта. В минтрансе тогда сообщили, что уже провели выездные совещания с участием профильных ведомств, на которых обсуждался вопрос оптимального размещения ТПУ «Мотовилиха», учитывающего актуальное состояние, а также перспективу развития прилегающих территорий и улично-дорожной сети.