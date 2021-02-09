Онлайн-форум «Мой бизнес — мой Start-up» о цифровых технологиях пройдет в Удмуртии

18 февраля в Удмуртии состоится онлайн-форум «Мой бизнес — мой Start-up: цифровая эволюция бизнеса». Участникам расскажут, как начать дело в эпоху цифровизации, а также о продвижении через маркетплейсы и социальные сети, сообщает пресс-служба главы и правительства региона со ссылкой на Александра Бречалова.

«Цифровизация бизнеса — глобальный тренд, который меняет правила делового мира. Пандемия ускорила этот процесс и сейчас очень важно помочь тем, кто пока не успевает перестроиться. Мы оперативно подхватили эту "волну" — в 2020 году каждое второе образовательное мероприятие для бизнеса мы провели в формате «онлайн» и посвятили их работе в "онлайн". Мы также поддержали наши компании в выходе на маркетплейсы: прямо сейчас 72 производителя из Удмуртии представлены с нашей поддержкой на международных маркетплейсах, а их экспортная выручка за 2020 год составила 68 млн руб.»,— отметил господин Бречалов.

Организаторами форума выступают правительство Удмуртии и центр «Мой бизнес». На мероприятии выступят предприниматели и представители таких компаний, как «ВКонтакте», «ТикТок», Wildberries и других.

Так, одним из спикеров будет один из крупнейших международных инвесторов в IT Леонид Богуславский, возглавляющий компанию RTP Global с офисами в Нью-Йорке, Бангалоре, Лондоне. Тема его выступления — «Инвестиции и бизнес: модный тренд или необходимость». Кроме того, о стартап-компаниях расскажет сооснователь CarPrice Эдуард Гуринович, а российская синхронистка, трехкратная чемпионка Олимпийских игр Мария Киселева выступит с темой «Достижение целей».

Трансляция онлайн-форума будет вестись через страницы банка «Открытие», который является партнером мероприятия, во «ВКонтакте», Facebook и Youtube, а также через Youtube канал «Корпорации развития Удмуртии. Участие — бесплатное. Зарегистрироваться можно на сайте https://openmsb.ru/.