Ярославские судостроители выпустили продукции на 14,6 млрд рублей

В 2020 году судостроительные предприятия Ярославской области увеличили объем отгруженной продукции в 1,6 раза, достигнув результата в 14,6 млрд руб., сообщили в пресс-службе регионального правительства. В сообщении отмечается, что в регионе в отрасли судостроения работает пять предприятий.

По словам заместителя председателя регионального правительства Максима Авдеева, в условиях ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции, отрасль не допустила снижения результатов.

«Осуществляются спуск, передача заказчику уже построенных судов, заложены новые корабли, проекты которых разработаны региональными предприятиями»,— рассказал господин Авдеев.

В частности, рыбинский судостроительный завод «Вымпел» спустил на воду третье морское пассажирское судно на подводных крыльях «Комета 120М». Кроме этого, на предприятии построен патрульный катер «Ламантин» в речном исполнении. Также, в декабре 2020 года был заложен шестой сторожевой корабль «Гюйс» для погранслужбы ФСБ России.

Ярославский судостроительный завод спустил на воду катер-нефтесборщик, предназначенный для локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. Также предприятие построило пограничный корабль «Балаклава» и два буксира. В октябре 2020 года на предприятии заложены два сторожевых корабля «Гюйс».

Дарья Сабаева