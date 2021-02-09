Большую часть протоколов в отношении участников несогласованных митингов рассматривает Дзержинский суд

К административной ответственности за участие в несогласованных акциях в поддержку политика Алексея Навального привлекают 78 жителей края. По данным URA.RU, такое количество административных протоколов составили полицейские и направили в районные суды. Больше всего материалов направлено в Дзержинский суд Перми — 35.

В случае если подсудимых признают виновными в нарушении уставленного порядка проведения митингов и шествий, каждому из них грозят штрафы в размере до 20 тыс. руб. или обязательные работы.

В Перми акции в поддержку Алексея Навального прошли 23 и 31 января. По разным подсчетам, в центре города в них участвовало от 2 тыс. до 8 тыс. человек.