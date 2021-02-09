В ХМАО за сутки зафиксировано 138 случаев COVID-19

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) за прошедшие сутки выявлено 138 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперштабе. С начала пандемии диагноз подтвердился у 49 056 человек, из которых 46 300 уже выздоровели.

Новые случаи заражения были зафиксированы в 18 муниципалитетах. Больше всего случаев выявили в Сургуте, где заболели 55 человек. В Нижневартовске и Югорске COVID-19 заразились по 11 человек, в Сургутском районе — восемь. На момент выявления 116 человек переносили заболевание с симптомами ОРВИ, у 21 пациента была диагностирована пневмония, один заболевший переносил коронавирус в бессимптомной форме.

В данный момент в больницах округа в тяжелом состоянии находятся 88 пациентов с COVID-19, 51 подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

За сутки было подтверждено еще четыре летальных случая от коронавируса. За весь период пандемии от инфекции скончались 692 пациента.