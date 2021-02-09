В Екатериновке горела школа

В Саратовской области проводится проверка по факту пожара в школе поселка Екатериновка. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По предварительным данным, в сегодня около четырех часов утра в единую диспетчерскую дежурную службу Саратова поступило сообщение о возгорании крыши муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 районного поселка Екатериновка», расположенного по адресу улица Мичуринская, 68. Общая площадь пожара составила 800 кв. м, на месте работало пять пожарных расчетов.

Сообщается, что трехэтажное здание было построено в 1961 году. Оно имеет двухскатную крышу, покрытую металлическим профилем.

На первом этаже расположен детский сад «Тополек», на втором и третьем этажах школа.

В результате пожара полностью уничтожена крыша учреждения, учебные и иные помещения не пострадали.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего, причины и очаг возникновения пожара, соблюдение в образовательном учреждении законодательства о противопожарной безопасности.

Марина Ковалева