Приставы края взыскали в 2020 году с должников 10 млрд рублей

В прошлом году сотрудники управления федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Пермскому краю взыскали с должников 10 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба УФССП.

В 2020 году на исполнении в УФССП находилось 2 млн исполнительных производств, из них было фактически окончено 1,5 млн. Основная масса задолженности приходилась на просроченные кредиты банкам и микрофинансовым организациям — 3 млрд руб., из этой суммы приставы сумели взыскать 2 млрд руб. Взысканные долги за услуги ЖКХ составили 650 млн руб. Задолженности по штрафам и алиментам, взысканные приставами, сложились в размере 555 млн руб. и 280 млн руб. соответственно. За несвоевременное исполнение судебных решений и актов гражданам и организациям пришлось заплатить около 380 млн руб.