РБК: Путин назначил руководителя главка СКР по особо резонансным делам

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым назначил Дениса Колесникова руководителем Главного следственного управления СКР, специализирующегося на расследовании резонансных дел. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в центральном аппарате Следственного комитета, а также источник, близкий к этому ведомству.

«Генерал-майор юстиции Денис Колесников был назначен на должность руководителя Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации»,— рассказал собеседник издания.

Господин Колесников в апреле 2018 года был назначен замруководителя Главного следственного управления СКР — руководителем управления по расследованию особо важных дел о преступлениях против личности и общественной безопасности. Также он временно исполнял обязанности руководителя ГСУ СКР Эдуарда Кабурнеева, который в августе стал первым замглавы СКР, сообщил собеседник РБК.