NAIS-2021 на взлете

Сегодня, 9 февраля, в День гражданской авиации, открываются Национальная выставка и форум инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2021. Выставка пройдет в «Крокус Экспо» (павильон 2, зал 7) и продлится два дня. Ее участники обсудят возможности антикризисного управления и стабилизации отрасли, проведут переговоры о сотрудничестве, а также ознакомятся с новыми технологиями и продуктами на рынке инфраструктуры гражданской авиации.

Помимо ряда пленарных сессий на площадке NAIS-2021 встретятся представители аэропортов, авиаперевозчиков, авиапромышленные предприятия, проектные институты и НИИ, регуляторы отрасли, производители и поставщики решений, образовательные центры, отраслевые медиа и ассоциации.

В этом году более 75 участников представят свои технологии и оборудование на экспозиции NAIS-2021. 11 компаний примут участие в NAIS впервые и представят инновационные решения в области строительства, оборудования для терминалов, IT, безопасности и аэродромной техники. Среди новых участников такие компании, как Salanda Group, Ecoflight, ТД «Рекс», ПТС, НТЦ «Актор» и другие.

Из-за пандемии COVID-19 и последовавшими закрытием границ и локдауном 2020 год ознаменовался беспрецедентным кризисом гражданской авиации за всю ее историю. Итоговое падение пассажиропотока в России за 2020 год составило более 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Операционные убытки пассажирских авиакомпаний по итогам года в целом оцениваются в 200 млрд руб.

В то же время правительством РФ был принят целый ряд мер для поддержки российских авиакомпаний (авиапредприятиям было выделено 23,4 млрд руб.). Несмотря на пандемию, продолжилась работа над семейством пассажирского среднемагистрального лайнера МС-21 (разрабатывается корпорацией «Иркут» и ОКБ Яковлева). Так, в середине декабря прошлого года совершил первый полет МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14 (экипаж во время полета проверил режимы работы силовой установки, устойчивость и управляемость самолета, а также функционирование его систем).

Фото: ОАК

Примерно в эти же дни свой первый полет совершил другой новый российский гражданский самолет — гражданский региональный турбовинтовой Ил-114-300 (разработчик — Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина).

Продолжалась работа и по реконструкции и модернизации аэропортов и терминалов в регионах (на эти цели в декабре прошлого года правительство РФ выделило еще 1,94 млрд руб.). Так, в прошлую пятницу глава Башкирии Радий Хабиров и руководитель Росавиации Александр Нерадько открыли новое здание внутреннего терминала международного аэропорта Уфа (инвестиции в проект составили порядка 3 млрд руб.; ожидается, что пропускная способность внутреннего терминала увеличится вдвое). А в конце января состоялось открытие обновленного аэропорта в Челябинске (на его модернизацию только из федерального бюджета было выделено более 5 млрд руб.).

В целом, как рассказывал в интервью «Интерфаксу» вице-премьер Марат Хуснуллин, до 2024 года запланирована модернизация 68 аэродромов, в том числе 40 авиаузлов на Дальнем Востоке. На эти цели из федерального бюджета выделено 172 млрд руб.