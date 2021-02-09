Казна не испугалась пандемии

Казань быстро справилась с негативными последствиями коронавируса для городской казны. Если во время самоизоляции выпадающие доходы составляли 2,5 млрд руб., то по итогам 2020 года чиновникам удалось исполнить бюджет с профицитом в 900 млн руб. Этого удалось достичь за счет бурного роста налоговых поступлений в четвертом квартале, а также помощи из республиканского бюджета. Эксперты предупреждают, что «кризис в некоторых отраслях носит отложенный характер и только начинается».



В 2020 году расходы бюджета Казани достигли 28,2 млрд руб. Это на 3,2 млрд руб. больше, чем изначально планировалось, сообщил начальник финансового управления города Ирек Мухаметшин. Доходы казны составили 29,1 млрд руб., что на 4,1 млрд руб. больше плана. В итоге профицит бюджета Казани составил около 900 млн руб.

Господин Мухаметшин сообщил, что «в конце первого квартала на исполнении бюджета начало сказываться» распространение COVID-19. Из-за санитарно-эпидемиологических мер в городе две недели не работала промышленность и два месяца — малый и средний бизнес.

В целом за квартал «недобор» составил 930 млн руб. При этом поступления при упрощенной системе налогообложения и единого налога на вмененный доход составили 150 млн руб. и 81 млн руб. соответственно. Налог на доходы физических лиц снизился почти на 20%, или на 263 млн руб. Потери по второму крупнейшему доходному источнику — земельному налогу составили 131 млн руб., или 16%.

Общие потери из-за ограничений по COVID-19 обошлись бюджету городу в 2,5 млрд руб., отметил мэр Ильсур Метшин. «Поэтому мы провели оптимизацию, которая дала свои результаты»,— сказал глава города. В результате оптимизации чиновникам удалось сэкономить 380 млн руб. (уменьшен объем расходов по содержанию объектов благоустройства, отложены планы по ремонту отдельных городских объектов, а также сокращены непервоочередные расходы), а еще 1 млрд руб. остался в казне с прошлого года. Также Казань получила дополнительный трансферт из бюджета Татарстана на 3 млрд руб.

В третьем квартале доходы поступили на уровне 2019 года. Однако уже в четвертом квартале рост поступлений составил сразу 20%. «При этом основное перевыполнение в объеме 445,8 млн руб. было обеспечено только в декабре»,— пояснил господин Мухаметшин. «С точки зрения выполнения бюджета прошлый год был абсолютно уникальным. Мы очень тяжело начали… К концу года мы все-таки вышли в плюс по налоговым доходам и смогли выполнить все свои социальные обязательства»,— резюмировал Ильсур Метшин.

«Казань как столица получает повышенное внимание со стороны республики. В 2020 году объем трансферта вырос на 37%, с 9 млрд рублей до 12,5 млрд. Это сильно помогло городу поддерживать уровень своих расходов, а через это — требовать и от бизнеса, и от граждан исполнения своих обязательств по налогам»,— говорит главный аналитик группы компаний «Алор» Алексей Антонов. При этом он напоминает, что «кризис в некоторых отраслях носит отложенный характер и только начинается, например, ожидается банкротство множества туристических компаний». «Нагрузка на туристический сектор означает и нагрузку на бюджет в виде роста безработицы. Полагаю, что необходимо дотировать переход на удаленную работу, создавать удаленные рабочие места в непосредственной близости от дома, чтобы быть готовым к следующим вспышкам заболеваемости вирусами любого вида»,— заключил эксперт.

Кирилл Антонов