Кушать продано

Казань, которая уже распоряжается товарными знаками «Третья столица России» и «Спортивная столица», получила новый статус — «Гастрономическая столица России». Такой бренд был закреплен за городом Роспатентом — регистрация нового знака обошлась бюджету в 48 тыс. руб. Местный бизнес рассчитывает, что это усилит туристическую привлекательность города. В мэрии „Ъ“ сообщили, что уже готовят новый кулинарный праздник для блогеров и хотят запустить масштабное производство торта «Казань».



О регистрации бренда «Казань — гастрономическая столица России» в Роспатенте вчера сообщила глава городского комитета по развитию туризма Дарья Санникова. По ее словам, заявка в Федеральную службу по интеллектуальной собственности была подана еще год назад, но свидетельство выдали 20 января 2021 года.

«Путь к сердцу, как говорят, лежит через желудок. Это актуально не только для мужчин, но и для гостей»,— отреагировал мэр Казани Ильсур Метшин. А госпожа Санникова привела данные соцопросов, согласно которым «42% респондентов учитывают особенности местной кухни в числе прочих критериев во время выбора маршрута путешествия, а для 16% опрошенных — это один из главных факторов при принятии решений». Новый бренд должен стать «гарантом растущего потока туристов, повышения конкурентных преимуществ», считает она.

При этом чиновница заметила, что уже сегодня «чак-чак наряду с эчпочмаком считается нематериальным наследием татар». По словам Дарьи Санниковой, уже сейчас гастрономический туризм активно развивается — к примеру, в Казани есть музей чак-чака и музей чая, проводятся фестивали «Вкусная Казань» (65 тыс. посетителей в 2019 году) и зимний «КышДаКар-фест» («зима и снег» с татарского, 200 тыс. посетителей). Всего в столице Татарстана работают более 2 тыс. заведений общепита.

В пресс-службе мэрии Казани „Ъ“ сообщили, что на регистрацию товарного знака из бюджета Казани потратили 48,5 тыс. руб. Товарный знак будет действовать до 22 января 2030 года. Ежегодная оплата бренда не требуется.

В мэрии „Ъ“ сообщили, что в рамках развития бренда планируют крупный фестиваль — «сочетание кулинарного праздника и торжества социальных сетей». «Речь идет о „Блогер-фесте“ и „Тар-тар-фесте“ в единой связке. Блогеры собираются в Казани, чтобы поделиться опытом друг с другом и со всеми желающими. Параллельно проходят кулинарные мастер-классы от мастера своего дела — всемирно известного шеф-повара из Турции Нусрете Гекче, открывшего 12 ресторанов по всему миру. Венчает все уникальное блюдо „Тар-тар“»,— рассказали в мэрии. Также «решается вопрос запуска широкомасштабного производства торта „Казань“ — нового символа татарского гостеприимства».

Ожидается, что товарный знак будет присутствовать в оформлении мероприятий, в сувенирной продукции комитета, а также «активно продвигаться среди партнеров в целях повышения узнаваемости и лояльности столицы среди туристов».

Напомним, что Казань имеет статус «третьей столицы России»: группа подобных товарных знаков была зарегистрирована властями в 2008–2009 годах. Также в 2012 году «Дирекция спортивных и социальных проектов», созданная к Универсиаде, зарегистрировала товарный знак «Спортивная столица».

«Регистрация товарного знака обычно длится год, так что по срокам ничего необычного нет»,— говорит патентный поверенный, управляющий партнер компании «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков. По его словам, «словосочетание „гастрономическая столица России“ имеет смысл, который нужно доказать,— что именно Казань таковой является». «По заявке было уведомление Роспатента, на уведомление отвечали, возможно, что заявитель привел доказательства того, что именно Казань таковой является»,— сказал господин Зуйков.

При этом эксперт обратил внимание, что власти зарегистрировали «довольно странные классы»: например, мебель, реклама, развлечения. «При этом самый главный класс товаров и услуг, в отношении которых логичнее всего применять такой товарный знак — рестораны, в товарном знаке отсутствует»,— указал господин Зуйков.

Исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и Татарстана Галина Шарафутдинова считает, что новый товарный знак поможет городским заведениям «получить новый трафик». «Учитывая, что у нас достаточно много кулинарных брендов, мы можем создать хорошие туристические продукты, которые будут связаны с гастрономией. Я знаю, что много людей в мире и России путешествуют с целью получения гастрономических удовольствий. С учетом такого статуса туристический интерес к Казани будет выше»,— сказала она „Ъ“. По словам госпожи Шарафутдиновой, бренд «Гастрономическая столица России» позволит в первую очередь развивать локальные продукты — татарскую и русскую кухни. «Во главу угла станет национальный продукт. Но мы также сможем показать, что умеем хорошо готовить и кухни народов мира. Так это практикуется в странах, где развит гастрономический туризм»,— заключила она.

«Ежегодно количество туристов гастротематических туров увеличивается. Почти в каждую программу включаются такие элементы»,— отметил президент Ассоциации туристских агентств Татарстана Рамиль Мифтахов. Так, например, многие туристы посещают в Казани музей чак-чака, а также национальные рестораны и фирменные магазины «Татспиртпрома». По словам господина Мифтахова, очень многие «приезжают повторно из-за того, что полюбили национальную кухню». «У нас есть и утка, и барашек. Разнообразие колоссальное — на каждый вкус и кошелек»,— сказал президент ассоциации.

Кирилл Антонов