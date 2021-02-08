В Казани за участие в протестных акциях наказали 573 человека

По итогам несогласованной акции в поддержку Алексея Навального 23 января в Вахитовский райсуд Казани поступило 208 дел по ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка проведения публичного мероприятия). А по итогам акции 31 января — еще 382 дела. Об этом сообщает правозащитная организация «Апология протеста».

В общей сложности 566 человек (95,9%) получили штрафы. Арестовали семь человек (1,2%). 14 дел вернули в полицию, а три — прекратили. Это 2,4% и 0,5%, соответственно.

По данным правозащитников, длительные аресты до сих пор отбывают четыре человека, среди них сотрудник местного штаба Алексея Навального Алексей Бояров (он получил 20 суток). Еще трое уже освободились.

Кирилл Антонов