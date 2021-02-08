Работающие в Краснодаре пенсионеры рассчитывают получать 30-50 тысяч рублей

В Краснодаре работающие женщины-пенсионеры рассчитывают на заработную плату 30 тыс. руб., мужчины хотят получать не менее 50 тыс. руб. Такие данные приводит сервис Superjob.

Среди общего количества краснодарских соискателей женщины пенсионного возраста составляют 4%, мужчины — 3%.

Самыми популярными должностями у пенсионерок являются: руководитель, бухгалтер, неквалифицированный рабочий. Мужчины-пенсионеры видят себя на руководящих должностях, а также в качестве инженеров, водителей.

Всего, по данным сервиса, 27% россиян собираются продолжать работать на пенсии.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, средний желаемый минимальный размер оплаты труда в Краснодаре составляет 32,1 тыс. руб. Реальный МРОТ на сегодняшний день в столице Кубани составляет 12,3 тыс. руб. в зависимости от величины прожиточного минимума.

Наталья Решетняк