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Работающие в Краснодаре пенсионеры рассчитывают получать 30-50 тысяч рублей

В Краснодаре работающие женщины-пенсионеры рассчитывают на заработную плату 30 тыс. руб., мужчины хотят получать не менее 50 тыс. руб. Такие данные приводит сервис Superjob. 

Среди общего количества краснодарских соискателей женщины пенсионного возраста составляют 4%, мужчины — 3%. 

Самыми популярными должностями у пенсионерок являются: руководитель, бухгалтер, неквалифицированный рабочий.  Мужчины-пенсионеры видят себя на руководящих должностях, а также в качестве инженеров, водителей. 

Всего, по данным сервиса, 27% россиян собираются продолжать работать на пенсии.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, средний желаемый минимальный размер оплаты труда в Краснодаре составляет 32,1 тыс. руб. Реальный МРОТ на сегодняшний день в столице Кубани составляет 12,3 тыс. руб. в зависимости от величины прожиточного минимума.

Наталья Решетняк


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