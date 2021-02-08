ЕМУП «Спецавтобаза» переработала более 200 новогодних елок

В Екатеринбурге было переработано более 200 новогодних елок, сообщили в пресс-службе ЕМУП «Спецавтобаза». Горожане могли сдать деревья в рамках акции «Утилизируй елку».

Одна из самых популярных точек сбора стала площадка раздельного сбора отходов, которая находилась в ТРЦ «Мега». «За время проведения акции — с 14 января по 31 января — удалось собрать 219 елок, в том числе 138 в Екатеринбурге и 65 в Верхней Пышме»,— сообщил заместитель председателя свердловского отделения РЭО Антон Черноголов.

Собранные елки переработали в щепу и опилки на мусоросортировочном комплексе «Широкореченский». Господин Черноголов отметил, что деревья, выполнившие свою новогоднюю миссию, послужат для отсыпки в «Сарафановском питомнике растений», расположенном недалеко от Артемовского.

«Екатеринбуржцы принесли несколько неживых елок в пункты сдачи. Их тоже правильно утилизируют. Искусственные изделия разберут на части: пластик, металл и резину. Полученное вторсырье будет направлено на переработку»,— пояснила представитель ЕМУП «Спецавтобаза» Ксения Киреева.

В пресс-службе предприятия подчеркнули, что акция «Утилизируй елку» проводилась в Екатеринбурге впервые. «Акция по сбору елок — ожидаемый запрос от нашего комьюнити, с которым мы работаем по раздельному сбору вторсырья. Успех акции будет расти. В следующем году работу нужно начинать с момента покупки елки, то есть размещать информацию об акции на точках продажи и точках сбора»,— подчеркнула сооснователь проекта «Немузей мусора» Яна Трудкова.

Анастасия Реутова