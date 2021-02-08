В Краснодаре на 35 УК составили протоколы из-за сосулек на крышах

В Краснодаре на 35 управляющих компаний (УК) составлены административные протоколы из-за наледи и снега на крышах многоквартирных домов. Еще 25 материалов готовятся для привлечения к административной ответственности, сообщили в пресс-службе администрации города. Всего было обследовано более 100 многоквартирных домов, в 80 выявлены нарушения.

Как отметил первый заместитель главы Краснодара Евгений Наумов, удаление льда и снежных свесов на территориях многоквартирных жилых домов должно производиться управляющими организациями, ТСЖ, ЖСК, а собственники организаций и предприятий должны проводить эту работу на своих территориях. «Особое внимание нужно уделять очистке от наледи подходов к социальным объектам. Это безопасность наших детей», - подчеркнул господин Наумов.

В мэрии отметили, что на территории Краснодара расположены 9 945 многоквартирных домов, их обслуживают 249 УК и 801 ТСЖ и ЖСК.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, ГУ МЧС Краснодарского края предупреждает жителей об опасности сильного гололеда, которая сохранится в первой половине дня 8 февраля на всей территории края, исключая Сочи.

Наталья Решетняк