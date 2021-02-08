Дефицит воды уйдет в прошлое

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Сочинские запасы пополнятся

Улучшение водоснабжения курортной столицы обсуждалось на совещании под председательством министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирека Файзуллина. В заседании принял участие вице-губернатор Краснодарского края Александр Трембицкий.

По его словам, большая совместная работа Минстроя России, Росгеологии, администраций Краснодарского края и Сочи позволит в перспективе провести глубокую модернизацию системы водоснабжения и водоотведения города. «Мы уделяем большое внимание решению проблем водоснабжения всех черноморских курортов региона. Этот вопрос находится на личном контроле губернатора Вениамина Кондратьева»,— отметил Александр Трембицкий.

Специалисты уже провели разведку имеющихся в городе запасов и разработали предложения по оптимизации эксплуатируемых источников. Для модернизации водоснабжения Сочи они предложили создать Центральную, Адлерскую, Лазаревскую и Краснополянскую технологические зоны.

Как сообщили в министерстве ТЭК и ЖКХ Краснодарского края, в течение двух лет планируется усовершенствовать режим эксплуатации, переоценить запасы пресных вод и обновить скважины Навагинского участка Сочинского месторождения и Адлерского участка Нижнемзымтинского месторождения. Провести геологоразведочные работы на ряде участков Сочинского, Мзымтинского, Шахинского месторождений и в долинах рек Псезуапсе и Аше. Планируемые мероприятия позволят увеличить объем подаваемой населению воды на 95 тыс. кубометров в сутки и более, а также обеспечить централизованное водоснабжение населенных пунктов, не имеющих собственных источников.

Напомним: сегодня рассматривается возможность разработки федеральной программы развития Сочи. Предварительно по поручению Вениамина Кондратьева был разработан перечень мероприятий, которые планируют реализовать в городе до 2030 года. Перечень поможет в определении необходимых мер поддержки. Речь идет о создании порядка ста учреждений образования и культуры, объектов газоснабжения, дорожной инфраструктуры, о благоустройстве придомовых территорий, переселении граждан из ветхого и аварийного жилья.

Чуть позже первый вице-губернатор края Андрей Алексеенко и мэр Сочи Алексей Копайгородский детально обсудили мероприятия, которые будут направлены на решение инфраструктурных и градостроительных проблем города. В частности, было заявлено, что на курорте создаются две рабочие межведомственные группы, одна из которых займется градостроительными вопросами, другая— проблемами в сфере ЖКХ. Тогда же сообщалось о том, что будет проведена разведка имеющихся запасов питьевой воды.

В Геленджике бурят скважины

Три новые скважины появились в курортном городе, работы ведутся по поручению главы Кубани. То, как оно исполняется, во время своего визита в Геленджик проверил первый вице-губернатор края Андрей Алексеенко. «Мы сегодня должны приложить максимальные усилия для того, чтобы не допустить ситуаций с дефицитом воды, как это было в прошлом году. Все заявленные работы должны быть выполнены в срок»,— заявил он.

Геологоразведку ведут дочерние общества АО «Росгеология». Ранее специалисты пробурили три скважины, которые дали притоки воды. Сейчас пробурены еще три из 22 планируемых. Их могут включить в сеть водоснабжения Геленджика, уточнили в министерстве ТЭК и ЖКХ региона. Кроме того, для комплексного решения проблемы специалисты будут прокладывать трубопровод длиной три километра, который соединит два резервуара чистой воды в центральной части города. Это позволит распределять поступающую воду от Троицкого группового водопровода по всем микрорайонам. Работы планируют завершить до первого мая.

Осенью прошлого года по поручению губернатора Вениамина Кондратьева в крае разработали единую концепцию решения проблемы водоснабжения Геленджика. Среди ее масштабных мероприятий реконструкция Троицкого магистрального водовода, которая выполнена более чем наполовину, проектирование нового водозабора в районе села Пшада и поиск дополнительных пресных подземных вод.

Официальное сообщение Департамента информационной политики Краснодарского края