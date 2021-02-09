Прокуратура занялась уборкой снега

Надзорный орган уличил в бездействии ООО «Кедр1», ответственное за уборку и вывоз снега в Самаре, во время сильнейшего за последние несколько десятков лет снегопада в Самарской области, прошедшего в середине января. По данным ОГИБДД УМВД России по Самаре, из-за некачественного содержания дорог в прошлом месяце произошло 14 ДТП в разных районах города. Против руководителя организации расследуется административное дело по ч. 7 ст. 7.32 ­КоАП РФ.Как отмечают юристы, при наличии вступившего в законную силу постановления с компанией могут разорвать контракт.

Как сообщает прокуратура Самары, подрядчик городской администрации ООО «Кедр1» не привлекло достаточно сил и средств к уборке дорог и улиц 12–14 января текущего года, после того как в Самарской области выпало рекордное количество осадков. По данным Приволжского УГМС, абсолютные суточные максимумы зафиксированы на шести метеостанциях региона. В Самаре выпало 20,6 мм осадков, что на 3,7 мм выше рекорда 20летней давности. В Большой Глушице побит рекорд 1963 года — там выпало 18,9 мм осадков. Абсолютные суточные максимумы зарегистрированы в Кинель-Черкассах, Новодевичьем, Авангарде и на метео­станции Аглос.

Как сказано в сообщении надзорного органа, «Кедр1» не обеспечил «своевременную приемку снега на полигоны, не выполнив обязательные требования, установленные ГОСТом. В результате жизнь и здоровье граждан — участников дорожного движения были поставлены под угрозу». По данным ОГИБДД УМВД России по Самаре, плохое содержание дорог спровоцировало в прошлом месяце 14 дорожно-транспортных происшествий в различных районах города.

В Кировском районе компания вовсе бездействовала. Как обнаружила прокурорская проверка, организация игнорировала условия контракта «на выполнение работ по обеспечению эксплуатационного состояния автомобильных дорог, пешеходных зон и элементов их обустройства на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара» стоимостью 138 млн руб.

ООО «Кедр1» зарегистрировано в Самаре в 2011 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», директором организации является Владимир Акимов, бенефициаром указан Виталий Зайцев. Основными заказчиками компании являются департамент городского хозяйства и экологии администрации Самары, ГКУ СО «Управление капитального строительства» и администрации внутригородских и муниципальных районов региона. Стоимость самого крупного исполняемого государственного контракта составляет 234 млн руб.— «выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения и элементов их обустройства на территории городского округа Самара». Заказчиком выступает МП «Благоустройство». Компания также занимается содержанием площадки и дорог рядом со стадионом «Самара Арена». Общая сумма соответствующих госконтрактов составляет несколько сотен миллионов рублей.

За обнаруженные прокуратурой нарушения при выполнении подрядов против директора «Кедр1» на прошлой неделе возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ, за которое предусмотрено наказание в виде штрафа или дисквалификации на срок до двух лет.

По словам старшего партнера адвокатского бюро Fortis Ивана Овчинникова, если постановлением о привлечении к административной ответственности будут установлены обстоятельства нарушения условий контракта и такое постановление вступит в законную силу, то это может стать поводом для одностороннего отказа от контракта.

Сабрина Самедова