На парковках Казани установят комплексы фиксации машин без номеров

На нескольких муниципальных парковках Казани тестируют стационарные комплексы фотофиксации – «Сова-М» и «Страж». Как сообщает мэрия Казани, с их помощью власти намерены боротьcя с автовладельцами, которые оставляют на стоянках машины без номеров, намереваясь избежать оплаты.

«Эти комплексы позволяют фиксировать номер не только во время нахождения автомобиля на стоянке, но и в сам момент паркования – до того, как водитель успеет прикрыть или снять государственный регистрационный знак»,— говорится в сообщении.

Эксперимент будет проводиться до 1 мая 2021 года. «По итогам тестирования стационарных комплексов фотовидеофиксации будет принято решение о целесообразности их дальнейшего использования»,— отмечает мэрия.

На сегодня в Казани вдоль улично-дорожной сети организовано более 4,3 тыс. мест на 134 участках муниципального парковочного пространства.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"