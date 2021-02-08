Ярославца осудят за кражу ноутбуков и шуб на 158 тысяч рублей

В Ленинский районный суд города Ярославля направлено уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины по обвинению его в краже из офиса имущества одной из компаний, а также личных вещей сотрудницы этой компании, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

По версии следствия, обвиняемый в ноябре 2020 года, используя пожарную лестницу, проник через окно в офис финансового учреждения, расположенного на четвертом этаже в здания в Ленинском районе города. Мужчина украл нескольких ноутбуков, принадлежащих учреждению, а также две шубы и другие личные вещи, принадлежащие одной из работниц. Ущерб, нанесенный учреждению, составил более 98 тыс. руб. и сотруднице учреждения — почти 60 тыс. руб.

Обвиняемый дал признательные показания, при обыске его квартиры были обнаружены похищенные вещи. Ущерб потерпевшим возмещен.

«Следственным отделом ОМВД России по Ленинскому городскому району завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Ярославля 1984 г.р., который обвиняется по п.п. «б, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража)»,— сообщили в пресс-службе.

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

София Бастрыгина