На всякий пожарный

Курултай Башкирии на минувшей неделе направил на рассмотрение правительства России проект закона об обязательном лицензировании домов престарелых. Поправки в закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» были инициированы спикером парламента Башкирии Константином Толкачевым после сообщений о халатности в частном пансионате под Уфой и пожара в доме престарелых Абзелиловского района, в котором погибли люди. В Курултае считают, что принятие поправок позволит взять эти учреждения под государственный контроль.

Региональный парламент направил в правительство России законопроект, вносящий изменения в статью 12 федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности». Депутаты предлагают дополнить перечень организаций и учреждений, подлежащих обязательному лицензированию, и внести туда учреждения, деятельность которых связана с «предоставлением социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания гражданам пожилого возраста».

О том, что частные пансионаты для пожилых необходимо обязать лицензироваться, башкирские парламентарии заявляли не раз. В октябре прошлого года, после публикаций в СМИ о частном пансионате «Моя семья» в поселке 8 марта под Уфой, где постояльцы лежали на незастеленных постелях, жаловались на побои и плохое питание, по поручению Константина Толкачева в Курултае была создана рабочая группа, которая занималась изучением работы частных пансионатов. После этого в совет законодателей при Федеральном собрании был направлен проект поправок в федеральный закон. В декабре, после пожара в доме престарелых села Ишбулдино Абзелиловского района, где погибли 11 человек, о необходимости срочного введения лицензирования заговорили вновь.

Основной задачей поправок в закон Константин Толкачев называет «введение в этот бизнес сферы контроля». «Сейчас большинство заведений, предоставляющих такие услуги, размещаются в малоприспособленных для этого помещениях, которые не отвечают санитарным и противопожарным требованиям. Надзорные органы их не видят — до тех пор, пока не случится скандал или пожар»,— заявил господин Толкачев.

Из пояснительной записки к законопроекту следует, что, поскольку сегодня в реестр поставщиков социальных услуг организации входят на добровольной основе, большое количество частных пансионатов и домов престарелых работают без лицензии, «во избежание проверок на соответствие нормам и стандартам оказания таких услуг при регистрации не указывают деятельность, связанную с уходом за пожилыми людьми».

«Об их деятельности зачастую становится известно лишь из средств массовой информации, когда в таких организациях происходят трагические события и гибнут люди, происходят иные несчастные случаи либо становится известно о фактах грубого обращения с гражданами»,— говорится в документе.

О дате рассмотрения законопроекта в правительстве России пока неизвестно.

Член Общественной палаты Башкирии, генеральный директор культурно-досугового центра для людей старшего возраста «Сеньор центр» Кристина Недорезова считает, что решить проблему только лицензированием сложно. «Нужно подходить к этому очень щепетильно. С одной стороны, да, лицензирование необходимо, но с другой — может закрыться этот рынок и малый бизнес не выживет»,— полагает госпожа Недорезова.

Елена Чиркова